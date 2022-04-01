Şanlıurfa'da, emekli öğretmen bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da, emekli öğretmen bıçaklanarak öldürüldü

01.04.2022 21:11
Şanlıurfa'da, emekli öğretmen bıçaklanarak öldürüldü

ŞANLIURFA'da, bıçaklanmış olarak bulunan emekli öğretmen Halit Baziki (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, bıçaklanmış olarak bulunan emekli öğretmen Halit Baziki (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Alibaba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar, kanlar içerisinde yerde haraketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından bıçakla yaralanan Halit Baziki'yi, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Halit Baziki, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Baziki'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında Ö.F.B.'yi gözaltına aldı.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da, emekli öğretmen bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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