Şanlıurfa'da emekli öğretmenden eğitime destek

Şanlıurfa'da emekli öğretmen Aysel Ünalan, birikimini il merkezinde inşaatı devam eden anaokulunun yapımı için bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 36 yıl boyunca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Aysel Ünalan, yakın zamanda kaybettiği eşi Hüseyin Ünalan ile yapmış olduğu birikimi anaokulu yapımında kullanılması için Vali Salih Ayhan ile protokol imzaladı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokolde konuşan Vali Ayhan, hayırsever Aysel Ünalan'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yeni bir anaokulu inşaatının tamamlanması için bir araya geldik. Eğitime katkılarından dolayı Aysel Ünalan'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman dediğim gibi eğitim bizim için he zaman önceliğimizdir. Hem kişisel olarak hem de kurumsal olarak bu yöndeki tutumumuzu sürdüreceğiz. Bu minvalde de eğitimde iyileşme olmanın her alanda iyileşme olduğunu, en hayırlı yatırımın eğitim olduğunu dile getiriyoruz. İnşallah ilimizdeki eğitimin de altyapısını iyileştirmek için devlet yatırımlarımızın yanı sıra hayırseverlerimizin katkıları da bu şehre değer katıyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum."

Hayırsever Ünalan ise tüm Şanlıurfalıların eğitime destek vermesini isteyerek, "Eşimi bir süre önce Kovid-19'dan kaybettik. Kendisi çocukları çok severdi. Eşimin de isteğiydi ve o yaşarken birlikte aldığımız karardı. Okulumuzda eğitim alacak tüm çocuklarımız bizim evladımızdır. Valimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.