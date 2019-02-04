Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Emlakçı İntihar Etti

Şanlıurfa'da Emlakçı İntihar Etti

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, emlakçı Mehmet Ö. (65) iş yerinin bulunduğu binanın bodrum katında tabancayla intihar etti.

Şanlıurfa'da Emlakçı İntihar Etti, System.String[]
ŞANLIURFA'da, emlakçı Mehmet Ö. (65) iş yerinin bulunduğu binanın bodrum katında tabancayla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Mehmet Ö., emlakçılık yaptığı binanın bodrum katına inerek tabancayla başına bir el ateş etti. Silah sesini duyanlar binanın alt katına indi. Mehmet Ö.'yü kanlar içerisinde bulan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:24 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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