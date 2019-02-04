Şanlıurfa'da Emlakçı İntihar Etti
1 saat önce
ŞANLIURFA'da, emlakçı Mehmet Ö. (65) iş yerinin bulunduğu binanın bodrum katında tabancayla intihar etti.
ŞANLIURFA'da, emlakçı Mehmet Ö. (65) iş yerinin bulunduğu binanın bodrum katında tabancayla intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi
'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Mehmet Ö., emlakçılık yaptığı binanın bodrum katına inerek tabancayla başına bir el ateş etti. Silah sesini duyanlar binanın alt katına indi. Mehmet Ö.'yü kanlar içerisinde bulan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polis
, intiharla ilgili soruşturma başlattı.
- Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:24 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da 1 Ay İçinde 8 Bebek, Annesi Tarafından Emzirilirken Hayatını Kaybetti
Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu
Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti
Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü