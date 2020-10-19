Şanlıurfa'da "en lezzetli isot" yarışması yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "en lezzetli isot" yarışması yapıldı

19.10.2020 18:41
Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da kadınlar tarafından hazırlanan en lezzetli isotu belirlemek amacıyla yarışma yapıldı.

Şanlıurfa'da kadınlar tarafından hazırlanan en lezzetli isotu belirlemek amacıyla yarışma yapıldı.

Büyükşehir Belediyesince, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde "Dünyanın En Lezzetli Acısı Urfa İsotu" sloganıyla düzenlenen yarışmaya, yemeklik ve çiğ köftelik kategorilerinde 246 kişi ürettikleri isotlarla katıldı.

İlk elemenin ardından finale kalan 62'si çiğ köftelik, 21'i ise yemeklik kategorisindeki isotlar, aralarında şarkıcı Mahmut Tuncer'in de olduğu jüri üyeleri tarafından tadına bakılarak puanlandı.

Yarışma sonucunda, yemeklik isot kategorisinde 1'inci Esra Çıkma, 2'nci Hülya Karcı, 3'üncü Merve Peker olurken, çiğ köftelik isot kategorisinde dereceye girenler ise daha sonra açıklanacak.

Dereceye girenlere programın sonunda ödülleri olan altınlar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yarışmanın ardından yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın birçok tarım ürününün ana yurdu olduğunu söyledi.

Bu tarım ürünlerinden birinin de isot olduğunu belirten Beyazgül, "Çiğ köftenin ana maddesi isottur. Küçüklükten başlayarak herkes çiğ köftenin tadına bakar ve damak kültürümüz oluşur. Şanlıurfa bir gastronomi kentidir, yemeklerimizin herhangi bir şehrin yemekleriyle kıyaslanması doğru değildir." dedi.

Şarkıcı Mahmut Tuncer de lezzetli isotun acısının boğazdan aşağı inmediğini, sadece ağzı yaktığını belirtti.

Kovid-19'a karşı isot tükettiğini aktaran Tuncer, "Koronavirüse karşı evde çay yerine sıcak suya isot koyuyorum. Suyun rengi kıpkırmızı oluyor. Yeni bir şey icat ederek çay gibi içmeye başladım. Sonra içine şeker katarak içmeye devam ettim. Sonra bir doktor arkadaşımla görüşerek, virüsün ilk olarak boğaz bölgesinde çoğaldığı, isotun da acısının boğaz bölgesinde olduğunu söyledim. O da virüse karşı iyi olabileceğini söyledi. Ben kullanmaya devam ediyorum ve birkaç kişiye de tavsiye ettim, herkese de tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra jüri üyeleriyle isotların tadına bakan Mahmut Tuncer, "İsotu bedavaya getiriyoruz, çok şanslıyız, bu zamanda insanın eline böyle bedava yiyecek geçmez. İsotları gerçekten çok güzel yapmışlar. İnsanların tatları birbirinden ayırması gerçekten çok zor. Bir isotun 'Urfa isotu' olduğunu anlamak isterseniz, tadına baktığınızda acısı boğazınızdan aşağı inmiyorsa Urfa isotudur. Acı boğazdan aşağı inerse, o Urfa isotu değildir." ifadesini kullandı.

İsotların tadına bakan jüri üyelerinin isotların acılığı karşısında zorlandığı görüldü.

Yarışmada sıra gecesi ekibi Şanlıurfa türküleri seslendirirken, katılımcılara çiğ köfte ve şıllık tatlısı ikram edildi.

Mahmut Tuncer, Şanlıurfa, Bakan, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'en lezzetli isot' yarışması yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım Hababam Sınıfı'ndaki sahne gerçek oldu! Niğde'de ormanda okul açıldı Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatlarında yükseliş tahmini! Rekor gelebilir Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı 2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı
Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, koronavirüse yakalandı Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, koronavirüse yakalandı         
18:35
Son Dakika: Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
18:01
SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler         
17:44
Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter         
17:26
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi         
15:55
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı         
15:29
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 18:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da "en lezzetli isot" yarışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei