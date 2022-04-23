ŞANLIURFA - Enderun usulüyle teravih kılındı - Son Dakika

Şanlıurfa'daki Mevlana Camisi'nde, bu ramazan ilk kez Enderun usulüyle kılınan teravih sonrası ramazan konseri verildi.

Merkez Haliliye ilçesinde bulunan Mevlana Camisi'nde teravih namazı Enderun usulüyle eda edildi.

Namaza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve vatandaşlar katıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'da ramazanın ayrı bir güzel olduğunu belirterek "Bugün de bir ilki gerçekleştirdik, Enderun teravihini burada hep birlikte eda ettik. Sonrasında da burada gazelhan ve mevlithan niteliğindeki değerli hocalarımızı burada misafir ediyoruz. Ramazan, Şanlıurfa'da bir başka güzel, Haliliye'de daha güzel diyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Haliliye Kaymakamı Metin Esen ise ramazan ayında Şanlıurfa'da Enderun usulüyle teravih kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "Şanlıurfa'da Enderun usulüyle teravih namazını idrak ettik. Bizim kültürümüzde bulunan Enderun usulüyle teravih namazını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kültürün burada yaşatılması için Şanlıurfa Mevlevihanesi'nin bu etkinliği çok anlamlı oldu." diye konuştu.

Namaz sonrası cami bahçesinde Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası mevlithanlar Sami Savni Özer, Mehmet Kemiksiz, Mustafa Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Ahmet Uzunoğlu, Bilal Demiryürek, Mustafa Alphayta ve Ramazan Kutlu çeşitli ilahiler okudu.