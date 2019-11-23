Şanlıurfa'da enerji hatlarını yer altına alan işçilere taşlı sopalı saldırı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, kaçak elektrik kullanımını ortadan kaldırmak için enerji hatlarını yer altına alan işçilere, taşlı sopalı saldırı gerçekleştirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'den (DEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, halkın daha kaliteli ve güvenli enerji alabilmesi için Onikiler Mahallesi'nde 1 milyon liralık yatırım çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda enerji iletim hatları yer altına alınarak, kaçak elektrik kullanımını en aza indirgemek için harekete geçildi. Söz konusu mahallede elektrik kablolarını yer altına alan yüklenici firma personeline, bir grup mahalleli taş ve sopalarla saldırdı.

Olaylarda yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşçiler, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Çalışmalar, alınan güvenlik tedbirlerinin ardından yeniden başladı.