Şanlıurfa'da engelli vatandaşlara çeşitli dallarda kurs imkanı sunuluyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da engelli vatandaşlara çeşitli dallarda kurs imkanı sunuluyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da engelli vatandaşlara çeşitli dallarda kurs imkanı sunuluyor

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların toplum hayatına katılımlarını kolaylaştırmak, toplumsal fırsatlardan eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlamak için Engelli Koordinasyon Merkezinde her alanda düzenlediği kurslar ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da engelli vatandaşlara çeşitli dallarda kurs imkanı sunuluyor, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların toplum hayatına katılımlarını kolaylaştırmak, toplumsal fırsatlardan eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlamak için Engelli Koordinasyon Merkezinde her alanda düzenlediği kurslar ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.


Kadın destek merkezleri, kültürel faaliyetleri ve sosyal alanda her kesimin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara da her alanda imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kurslardan yaralanıyor.


Toplamda 300 engelli vatandaşa ve ailelerine koruma-kollama, destekleme, bilgilendirme, yönlendirme, sosyal ve psikolojik yardım hizmetleri sunan Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde vatandaşlar filografi, Kur'an-ı Kerim, deri, okuma yazma, spor, bakırcılık, bilgisayar, müzik ve tekstil olmak üzere daha birçok kurstan ücretsiz olarak yaralanma imkanı buluyor.


Kursa, Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım imkanından da yararlanarak gelen vatandaşlar, burada güzel vakit geçirdiklerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekerlekli sandalyesiyle alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti
Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri
21:07 Vietnam'ın rengarenk tütsüleri yakılmaya hazır - Son Dakika Haber
21:07 İzmir'de 3 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika Haber
21:06 Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
20:58 Batman'daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika Haber
20:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek - Son Dakika Haber
19:51 Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da engelli vatandaşlara çeşitli dallarda kurs imkanı sunuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]