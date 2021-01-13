ŞANLIURFA - Engelliler Koordinasyon Merkezi öğrencileri yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ndeki çeşitli kurslara katılan engelli kursiyerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitimlerine yeniden başlamanın sevincini yaşıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde engelli kursiyerlere yönelik verilen çeşitli kurslara, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verildi.

Bu sürede uzaktan sürdürülen eğitimler kapsamında engelli öğrencilere ihtiyacı olan malzemeler de belediye tarafından temin edildi.

Uzun bir aradan sonra Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde beşerli guruplar halinde kursiyerler yeniden yüz yüze eğitim almaya başladı.

Kurs öğreticilerinden Seval Kurt Tarhan, gazetecilere, uzaktan eğitim sırasında belediye ekiplerinin öğrencilerin evlerini birer küçük atölyeye çevirdiğini anlatarak, "Böylelikle engelli öğrencilerimizin hem el becerilerinin gelişmesine katkı sağladık hem de psikolojik olarak destek verdik. Şimdi gerekli tedbirler alınarak öğrencilerimizi her atölyede 5 kişi olmak üzere yüz yüze eğitime yeniden başlattık. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Demir de yüz yüze eğitimlere başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.