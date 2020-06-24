Şanlıurfa'da Erik ve Kiraza rağbet arttı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Erik ve Kiraza rağbet arttı

Şanlıurfa'da tezgahları süsleyen Erik ve Kiraza vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa'da tezgahları süsleyen Erik ve Kiraza vatandaşlar ilgi gösteriyor.

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İlkbahar ve yaz mevsiminin erik ve çilek ile en çok tercih edilen ve tüketilen meyvelerin de arasında olan kiraz, Şanlıurfa'da manav reyonunda yerini aldı. Vatandaşların rağbet gösterdiği kiraz, kilogramı 5 liradan satışa sunuluyor.

Kiraza bu yıl rağbet arttığını belirten esnaf Mesut Teke, "Bu yıl mahsul bereketli. Kiraz fiyatları da uygun vatandaşlar, bol bol alıyor. Geçen seneye göre bu yıl kiraz daha çok rağbet görüyor. Fiyatlar uygun olunca kiraza rağbette artıyor" diye konuştu.

(İHA)

Şanlıurfa, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Erik ve Kiraza rağbet arttı - Son Dakika

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