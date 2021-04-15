Şanlıurfa'da erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'da Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde erkek cesedi bulundu.
Balıkgöl Yerleşkesi'ndeki Urfa Kalesi eteğinde yerde yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 30 yaşlarında olan ve üzerinde kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.
Ceset, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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