Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

09.06.2022 08:45

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Toplam 150 polisin katıldığı operasyonda 29 adrese giden polis ekipleri, açılmayan kapıları koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 28 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika

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