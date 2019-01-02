Şanlıurfa'da Eşek Kurtarma Operasyonu
2 saat önce
Şanlıurfa'da boş sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şanlıurfa
'da boş sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Merkez Eyyübiye
ilçesinin Yenice
Mahallesi'ndeki Mahmut İkbal Büyükkırcalı Lisesi öğretmenleri, okulun yanındaki 10 metre derinliğindeki kanala bir eşeğin düştüğünü fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri, merdiven yardımıyla kanala indi. Eşeği bir halatla bağlayan ekip, iş makinesi yardımıyla hayvanı kuyudan çıkardı.
Önüne konulan bir kova suyu içen ve yemlenen eşek, daha sonra kurtarıldığı bölgenin yakınındaki hayvan barınağına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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