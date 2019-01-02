Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Eşek Kurtarma Operasyonu

Şanlıurfa'da Eşek Kurtarma Operasyonu

2 saat önce

Şanlıurfa'da boş sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'da Eşek Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da boş sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'ndeki Mahmut İkbal Büyükkırcalı Lisesi öğretmenleri, okulun yanındaki 10 metre derinliğindeki kanala bir eşeğin düştüğünü fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kanala indi. Eşeği bir halatla bağlayan ekip, iş makinesi yardımıyla hayvanı kuyudan çıkardı.

Önüne konulan bir kova suyu içen ve yemlenen eşek, daha sonra kurtarıldığı bölgenin yakınındaki hayvan barınağına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Merkez, İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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