Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Eski Hastane Binasında Yangın

Şanlıurfa'da Eski Hastane Binasında Yangın

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasında yangın çıktı.

Şanlıurfa'da Eski Hastane Binasında Yangın, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesi binasında yaşandı. Yaklaşık bir yıl önce boşaltılarak yeni binasına taşınan Birecik Devlet Hastanesinin eski binasında yangın çıktı. Binanın bodrum katındaki plastik malzemenin tutuşması sonucu çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, yükselen dumanlar şehrin üzerini kapladı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:53 Kaynak: İHA

Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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