Şanlıurfa'da esnaf arasında taşlı ve sopalı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da esnaf arasında taşlı ve sopalı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da esnaf arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da esnaf arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Merkez Haliliye ilçesindeki Şanlıurfa Hal Pazarı'nda esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları uzun uğraşlar sonucu ayırdı. Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kavgayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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