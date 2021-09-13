ŞANLIURFA'DA 'ESNAF DUASI' GELENEĞİ SÜRDÜRÜLÜYOR - Son Dakika

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen 'Esnaf duası' geleneğine katıldı.

Kentte Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşıların yoğunlukta bulunduğu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki esnaf, asırlardır süren gelenek kapsamında haftanın iki günü 'hayırlı ve bereketli kazanç' için dua ediyor. Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı kentte, tarihi yapıların korunmasının yanı sıra örf, adet ve gelenekler de yaşatılmaya çalışılıyor. Tarihi çarşılar bölgesinde sabah saatlerinde yapılan 'esnaf duası' geleneğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hanlar bölgesindeki esnaf ile bir araya geldi. Beyazgül, tarihi hanlar bölgesinde düzenlenen esnaf duasına da katıldı.

Ahilik geleneğinin yüzyıllardır devam ettiğini belirten Beyazgül, vakit buldukça esnafı ziyaret ederek onlara eşlik ettiğini ifade ederek "Esnafımızı ziyaret edip yıllardır geleneksel hale gelen bereket duasına katıldık. Sabah duası sonrasında esnafımızla bir araya gelip çarşı ile ilgili taleplerini aldık. Esnafımızın dükkanlarında ahilik nasihati bulunuyor. Bu nasihat aslında sadece esnafa değil, bütün insanlığa yapılmış bir nasihattir. Bugün burada esnaflarımızla birlikte duamızı yaptık esnaflarımıza hayırlı bol kazançlar diledik. Ahilik geleneğini devam ettirmelerini kardeşlik bağlarını güçlendirmelerini bir ve beraber olmalarını diliyorum" dedi.