Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Esnaf Kavgası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Esnaf Kavgası: 6 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da esnaf arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Esnaf Kavgası: 6 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da esnaf arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde yufka üreten esnaf arasında satış yapılan bölgeler konusunda tartışma çıktı.

Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda İsa, Mehmet, Hamit ve Ahmet Yıldırım ile Yusuf ve Halil Kılıç yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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