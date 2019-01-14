Şanlıurfa'da Esnaf Kavgası: 6 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da esnaf arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da esnaf arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
İddiaya göre, merkez Haliliye
ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde yufka üreten esnaf arasında satış yapılan bölgeler konusunda tartışma çıktı.
Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda İsa, Mehmet, Hamit ve Ahmet Yıldırım
ile Yusuf ve Halil Kılıç
yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi
ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:15 Kaynak: AA
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