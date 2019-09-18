Şanlıurfa'da esnaftan tirit ikramı

Şanlıurfa'da "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tirit ikramında bulunuldu.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin hizmet binasının bahçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, yaklaşık 5 bin kişilik tirit hazırlandı.

Vatandaşlar, ikram edilen tiritten alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu. Tirit alanlar, kendileri için kurulan masalarda yemeklerini yedi.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, yaptığı açıklamada, tirit ikramını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Ahiliğin özünde dayanışma ve birliktelik olduğunu belirten Bakay, "Her yıl olduğu gibi Ahilik Haftası'nda esnafımız ve vatandaşlarımız, tirit ikramında buluştu. Ahilik zaten birlik ve dayanışma demektir. Ahilik atalarımızdan gelen bir teşkilatlanmadır. Teşkilat esnafın birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmek adın kurulmuştur. Bizler de bu misyonu şiyar edinerek hareket etmekteyiz. Atalarımızdan öğrendiğimiz bu misyonu inşallah gelecek nesiller aktaracağız." diye konuştu.