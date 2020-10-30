Şanlıurfa'da etkinlikler iptal edildi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm sosyo-kültürel etkinlikleri iptal ettiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından bugün ve yarın yapılması planlanan müzik dinletilerinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 19.30'da Şanlıurfa Müzesi önündeki film gösteriminin de ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.