Şanlıurfa'da Etnobotanik Araştırma Teknikleri Kursu düzenlenecek - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi (HRÜ) ev sahipliğinde 22-25 Eylül tarihleri arasında Etnobotanik Araştırma Teknikleri Kursu düzenlenecek.

HRÜ Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan, yaptığı yazılı açıklamada, etnobotaniğin tarihinden çalışma yöntemlerine kadar tüm yönlerinin Türkiye'nin alanında en iyi akademisyenleri tarafından detaylı bir şekilde kurs boyunca verileceğini belirtti.

Kursa yurdun her kentinden başvuruların yapılacağını ifade eden Akan, katılımcıların tüm masraflarının TÜBİTAK tarafından karşılanacağını aktardı.

Kursun önemine değinen Akan, şunları kaydetti:

"Etnobotanik bilimi bitkilerin halk kültürlerindeki kullanım şekillerini ve Anadolu bitki bilgeliğini araştırır. Anadolu gibi zengin bir kültürel mirasın yanı sıra olağanüstü bir bitki zenginliğine, tarımsal ve biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülkede bu ilişkilerin çok yönlü araştırılması hayati önem taşımaktadır. Biz de bu düşünceden hareketle 'Etnobotanik Araştırma Teknikler' isimli bir kursun, görev yapmakta olduğum Harran Üniversitesi'nde gerçekleşmesi için TÜBİTAK'a birkaç ay önce başvurmuştuk. Projemiz, bilimsel değerlendirme ve panel süreçlerinden geçmiş ve desteklenmesine karar verilmiştir. Bu proje kapsamında etnobotanik bilimine ilgi duyan genç araştırıcılara 4 gün boyunca kurs vereceğiz. Bu etkinliğin amacı etnobotanik konusunda tezler hazırlayan lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılara yol göstermek, daha etkin araştırmalar yapmalarına katkı sunmaktır."