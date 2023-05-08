Şanlıurfa'da Ev Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ev Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı

08.05.2023 13:04
Şanlıurfa'da Ev Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir kadının evinde televizyon ve elektrikli ocak çalındı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakaladı. Şaşırtıcı bir şekilde hırsızın kadının kocası ve arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da kendi evindeki televizyonu çalan şahıs, polisin onlarca güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, gece saat 23.00 sıralarında Ensar Mahallesindeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü.

Hırsızın kimliği polisi şaşırttı

Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar H. ile Reşit H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Ev Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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