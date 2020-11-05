Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

05.11.2020 11:08
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, System.String[]

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı Su sesine uyanan vatandaşlara büyük şok Şanlıurfa'da gece saatlerinde yoğun bir şekilde yağan yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Su sesine uyanan vatandaşlara büyük şok

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gece saatlerinde yoğun bir şekilde yağan yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde evlerinde uyuyan vatandaşlar, sabah saat 04.00 sıralarında su sesiyle uyandı. Yataklarından kalkan vatandaşlar, ev ve iş yerlerini su bastığını fark etti. Lavabo ve su giderlerinden gelen su, bir çok ev ve iş yerinin içerisine doldu.

Eşyalarını kurtarmaya çalıştılar

Evleri ve iş yerleri su dolan vatandaşlar, eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yerdeki malzemelerini toplayan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken suyu tahliye edemeyenler ise ekiplerin gelmesini bekledi. Sabah saatlerinde gelen ekipler, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Zarar büyük

Ev ve iş yerlerini basan su nedeniyle zararlarının büyük olduğunu söyleyen ev ve iş yeri sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Şanlıurfa, Haliliye, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika


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