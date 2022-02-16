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Şanlıurfa'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

16.02.2022 16:49
Şanlıurfa'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da ev, işyeri ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'da ev, işyeri ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ev, işyerleri ve otomobillerden mutfak malzemesi, elektrikli ev aletleri, gıda malzemesi ve elektronik eşya çalan iki hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Devriye gerçekleştirdikleri sırada durumundan şüphelendikleri H.P. isimli şahsı durdurup kimlik kontrolü yapan ekipler, şahsın çelişkili cevaplar vermesi üzerine gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgusunda, arkadaşıyla birlikte hırsızlık yaptıklarını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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