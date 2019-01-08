Şanlıurfa'da Ev Yangını: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da odun sobasının parlaması sonucu çıkan yangında bir çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'da odun sobasının parlaması sonucu çıkan yangında bir çocuk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Hacı Bayram Mahallesi'nde bir evde odun sobasının parlaması sonucu yangın çıktı.



Vatandaşlar, evden duman çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı.



Parlama sırasında sobanın üzerindeki yağın sıçraması sonucu ismi henüz belirlenemeyen bir çocuk hafif yaralandı.



Yakınlarınca hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Evde maddi hasar meydana geldi.

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