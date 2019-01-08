Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Ev Yangını: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Ev Yangını: 1 Yaralı

29 dakika önce

Şanlıurfa'da odun sobasının parlaması sonucu çıkan yangında bir çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'da Ev Yangını: 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da odun sobasının parlaması sonucu çıkan yangında bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Hacı Bayram Mahallesi'nde bir evde odun sobasının parlaması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşlar, evden duman çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Parlama sırasında sobanın üzerindeki yağın sıçraması sonucu ismi henüz belirlenemeyen bir çocuk hafif yaralandı.

Yakınlarınca hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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