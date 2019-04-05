Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Ev Yangını

Şanlıurfa'da Ev Yangını

11 dakika önce

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

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Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.


Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin İmam Bakır Mahallesi'nde bir evde çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı.


Evden duman yükseldiğini farkeden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, evde maddi hasara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:09 Kaynak: AA

Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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