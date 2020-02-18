Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu - Son Dakika

Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

6 saat önce

Şanlıurfa'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu, System.String[]

Şanlıurfa'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bir binanın 4'üncü katında bulunan dairede yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı bina çevresinde itfaiye ekipleri de yangına tazyikli su ve köpük ile müdahale etti. Yangında can kaybı olmazken dumandan etkilen aralarında çocukların da olduğu çok sayıda bina sakin bina dışına çıkarıldı. Sağlık ekipleri olası bir yaralanma durumuna karşı olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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