Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesinde meydana geldi. Dört katlı binanın 4'üncü katında iddiaya göre elektrik kontağından saçan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. - ŞANLIURFA