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Şanlıurfa'da "evde aşılama" uygulamasıyla Kovid-19'a karşı aşılanma oranı arttırılacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da "evde aşılama" uygulamasıyla Kovid-19'a karşı aşılanma oranı arttırılacak

07.07.2021 11:09
Şanlıurfa'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evde aşılama" uygulamasıyla Şanlıurfa'da düşük seviyede olan aşılama oranının hızlı şekilde artırılması hedefleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evde aşılama" uygulamasıyla Şanlıurfa'da düşük seviyede olan aşılama oranının hızlı şekilde artırılması hedefleniyor.

Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde devam eden aşılamada Şanlıurfa'da henüz istenilen rakamlara ulaşılamadı.

Nüfusa göre en az aşı yapılan iller arasında Şanlıurfa yüzde 28,2 ile Siirt ve Bitlis'in ardından üçüncü sırada yer aldı.

Vatandaşların çağrılara rağmen aşı olmaya gitmemesi üzerine Şanlıurfa Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce sürecin hızlanması için evde aşılama uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda oluşturulan aşılama ekipleri, kent merkezi, tüm ilçeler ve kırsal mahallelerde kapıları tek tek çalarak aşılama yapıyor.

"Yüksek bir aşılama oranına ulaşmak istiyoruz"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, salgının önüne geçilmesi için aşının en önemli silah ve koruyucu unsur olduğunu söyledi.

Herkesin bir an önce aşılarını yaptırması gerektiğini vurgulayan Gülüm, şöyle devam etti:

"Bizim 15 gün öncesinden başlattığımız il merkezinde 6 büyük camide randevusuz aşılama çalışmalarımız var, bugünden itibaren 17.00 ve 22.00 saatleri arasında da aşı ekibi oluşturuyoruz onlar da aşı hizmeti sunacaklar. 179 aşı ekibimiz var, bunlar ikili ve üçlü gruplardan oluşuyor. Bu ekipler evlerde aşı hakkı olan bütün vatandaşların aşılarını yapacaklar, 15 Temmuz'a kadar bütün evlere ulaşmaya çalışacağız. Sağlık Bakanımızın bir talimatı vardı, şehirlerde aşılamanın yüzde 70'e yükselmesi arzusu vardı, bizim de arzumuz bu. Vatandaşlarımızın destekleriyle biz de 15 Temmuz'da yüksek bir aşılama oranına ulaşmak istiyoruz."

"Gelip bana evde baktılar, aşımı yaptılar"

Yaşlılık nedeniyle hastaneye gidemeyen ve uygulama sayesinde 3. doz aşısını olan 80 yaşındaki Kamile Çiçek de aşıya ulaştığı için mutlu olduğunu belirtti.

Aşı ekibine teşekkür eden Çiçek, "Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, eksikliklerini vermesin. Zaten hastayım, virüs kapmamak için de dışarı çıkmıyorum. Hastaneye de gidemiyorum. Gelip bana evde baktılar, aşımı yaptılar." dedi.

İbrahim Bağmancı ise hastaneye götürme imkanı bulamadıkları babaannesinin evde aşı hizmetinden faydalanarak Kovid-19 aşı yaptırdıklarını belirtti.

Evlerine gelerek babaannesini aşıladığı için sağlık ekibine minnettar olduklarını ifade eden Bağmancı, "Evde sağlık hizmetleri ekibi gelerek nineme aşısını yaptı, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu şekilde hepimiz virüse karşı daha korunmuş olacağız." diye konuştu.

Şanlıurfa'da evde aşılama uygulamasıyla Kovid-19'a karşı aşılanma oranı arttırılacak
Şanlıurfa'da evde aşılama uygulamasıyla Kovid-19'a karşı aşılanma oranı arttırılacak
Şanlıurfa'da evde aşılama uygulamasıyla Kovid-19'a karşı aşılanma oranı arttırılacak
Şanlıurfa'da evde aşılama uygulamasıyla Kovid-19'a karşı aşılanma oranı arttırılacak
Şanlıurfa'da evde aşılama uygulamasıyla Kovid-19'a karşı aşılanma oranı arttırılacak

COVIRAN Bereket, Şanlıurfa, Bitlis, Siirt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 'evde aşılama' uygulamasıyla Kovid-19'a karşı aşılanma oranı arttırılacak - Son Dakika


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