Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor

24.03.2021 14:04
Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor, System.String[]

Haliliye Belediyesi, "gönüllere dokunuyoruz" anlayışıyla yürüttüğü evde bakım hizmetleriyle gönüllere dokunuyor.

Haliliye Belediyesi, "gönüllere dokunuyoruz" anlayışıyla yürüttüğü evde bakım hizmetleriyle gönüllere dokunuyor. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde çalışmalar yoğunlaştırılırken, 65 yaş üstü vatandaşların da evde tıraşları yapılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla yürütülen sosyal yardım çalışmalarından olan evde bakım hizmetleri, ailelerin yüzünü güldürüyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 438 ailenin evde bakım hizmetini gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ailelerin hanelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, 65 yaş üstü vatandaşların da evinde tıraşı berberler tarafından yapılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde de periyodik olarak gerçekleştirdiği evde bakım hizmetleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aileler, aldıkları hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a kendilerine sağladığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Evde Bakım Hizmetiyle ilgili başvurular devam ederken, alınan başvurular neticesinde komisyonca değerlendirmeler yapılıyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor
Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor
Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor

Haliliye Belediyesi, Ramazan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor - Son Dakika


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