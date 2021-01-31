Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Şanlıurfa'da evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki Suriyeli çocuğu alevlerin arasından kurtardı.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Süleymanşah Mahallesi'ndeki müstakil bir evde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Çevredekiler tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi.
Ekipler, yangın nedeniyle evde mahsur kalan 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu, alevlerin arasından kurtardı.
Henüz ismi öğrenilemeyen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, evdeki yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı.
Kaynak: AA
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