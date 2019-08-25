Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da evi kurşunladılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da evi kurşunladılar

41 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir ev kurşunlandı.

Şanlıurfa'da evi kurşunladılar, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir ev kurşunlandı.


Olay, gece saat 02.00 sıralarında ilçenin Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Eryürek'e ait ev kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırganlar daha sonra kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşların durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kurşunlama olayında ölen ya da yaralanan olmazken, silahlardan çıkan kurşunlar evin kapı ve bir iş yerinin darabasına isabet etti. Polis kurşunlamanın gerçekleştiği ev önünde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Mehmet Eryürek, Şanlıurfa, Siverek, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü dönmüş koca, doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
Fırat nehri kıyısında ceset parçaları bulundu Şehidin gözü yaşlı annesini öperek teselli etmeye çalışan kadın polis memuru, duygu dolu anlar yaşattı Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 11:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da evi kurşunladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]