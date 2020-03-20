Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da, evinde 11 tabanca bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Şanlıurfa'da, evinde 11 tabanca bulunan şüpheli tutuklandı
6 saat önce
ŞANLIURFA'da, evinde 11 tabanca ele geçirilince gözaltına alınan D.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ŞANLIURFA'da, evinde 11 tabanca ele geçirilince gözaltına alınan D.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.T.'nin silah ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 11 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan D.T., jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. D.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:27 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi