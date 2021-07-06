Şanlıurfa'da evinin balkonundan düşen çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

Birecik ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6 gün ince Bağlarbaşı Mahallesindeki iki katlı evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki M.A, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü.

Ağır yaralan ve yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.