ŞANLIURFA - Evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

26.01.2021 10:49

Şanlıurfa'da girdikleri evlerden hırsızlık yapan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da girdikleri evlerden hırsızlık yapan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesindeki 6 evde yaşananlar hırsızlıklar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kısa sürede şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi hırsızlıkta kullandıkları malzemelerle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında kombilerin de olduğu çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

ŞANLIURFA - Evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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