Son dakika haberi... Evlere bitişik trafonun patlama anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Evlere bitişik trafonun patlama anları kamerada

13.07.2022 14:52

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da iş yeri ve evlere bitişik olan trafonun aşırı ısınma sonucu patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da iş yeri ve evlere bitişik olan trafonun aşırı ısınma sonucu patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalleli, sürekli patlamaların yaşandığı trafonun kaldırılmasını istedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'ndeki 2141. Sokak'ta, iş yerleri ve evlere bitişik trafolar büyük tehlike saçıyor. Aşırı ısınma sonucu trafoların patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalleli sürekli patlamaların yaşandığı trafoların sokaktan kaldırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

"BALKONA ÇIKAMIYORUZ"

Evinin balkonuna bitişik olan trafonun kaldırılmasını isteyen mahalle sakini Nihat Büyük, "Özellikle bu trafonun sokaktan kaldırılmasını istiyoruz. Defalarca bu trafonun tehlike saçtığını yetkililere bildirmemize rağmen sesimizi duyuramadık. Evimin balkonuna bitişik olduğu için balkona çıkamıyoruz. Sürekli patlamalar oluyor. Sürekli korku yaşıyoruz. Yetkililer tarafından duruma el atılmasını bekliyoruz" dedi.

Mahalle fırıncısı Mevlüt Erkaymaz, trafonun ısınmasıyla patlamaların yaşandığını belirterek, "Ne zaman elektrik gitse bizim dolap yanıyor. Bunun hesabını kim bize verecek? Sürekli patlamalar yaşanıyor. Bir çocuğumuzun başına bir şey gelecek diye sürekli korkuyoruz" şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Mehmet Çakmak ise "Bu trafodan çok rahatsızız. Sağlıksız bir şeyi getirip buraya indirmişler, iki ayda bir patlıyor. Bundan rahatsızız, temeli bile sağlam değil. Tek isteğimiz bunun kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

(Bekir Şeyhanlı - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama Son dakika haberi | Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama Son dakika haberleri | Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü, o anlar kameraya yansıdı Son dakika haberleri | Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü, o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Evlere bitişik trafonun patlama anları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
15:11 Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
14:39 Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde
14:29 Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var
14:25 Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi...
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 15:31:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Evlere bitişik trafonun patlama anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement