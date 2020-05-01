Şanlıurfa'da evlerindeki vatandaşlara gazete dağıttılar - Son Dakika

Şanlıurfa'da yayın yapan Urfanatik Gazetesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kentte günlük yayın yapan gazetenin muhabirleri, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların daha iyi vakit geçirmesi amacıyla kapı kapı gezerek gazetelerini dağıttı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Gülizar Gülebak, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanların dışarı çıkamadıkları için gazetelere ulaşamadığını söyledi.

Okurlara gazeteyi ulaştırmak için harekete geçtiklerini aktaran Gülebak, "İnsanların yeni tip koronavirüs salgınından korunmaları için evlerinde kalmalarını istiyoruz. Evdeyken de sıkılmamaları ve kentin gündeminden haberdar olmaları için gazetemizi ücretsiz olarak okurlara ulaştırıyoruz. Gazetemizi kapılarına kadar götürerek, sağlıklı günler dileyip evde kalmalarını istiyoruz." dedi.

Gazetenin muhabirlerinden Ahmet Durmuş ise okurların yanında olmak için böyle bir dağıtım yaptıklarını belirterek, "Siz evde kalın gazetenizi biz getiririz." ifadesini kullandı.

Gazete alan vatandaşlar da kapılarına kadar gelen dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, muhabirlere teşekkür etti.