Söz konusu adreste yapılan aramada, 5 cumhuriyet altını ve bağlı olduğu zincir ile altın 2 bilezik, 3 alyans ve 3 küpe ele geçirildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 'evlenme' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı - Son Dakika

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