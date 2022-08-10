Şanlıurfa'da "evlenme" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "evlenme" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı

10.08.2022 18:46
Şanlıurfa'da "evlenme" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı

Şanlıurfa'da "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Sivas'ta yaşayan R.Ç'nin, kendisiyle evlenmek için Şanlıurfa'dan gelen H.Y'nin (23) ziynet eşyalarını alıp kaçtığı ihbarında bulunması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, H.Y'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, 5 cumhuriyet altını ve bağlı olduğu zincir ile altın 2 bilezik, 3 alyans ve 3 küpe ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı Bu hastalığa dikkat, gece ani ölümlere neden olabilir Bu hastalığa dikkat, gece ani ölümlere neden olabilir
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'evlenme' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da "evlenme" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı - Son Dakika
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