Depoda yapılan aramalarda, çok sayıda sahte zirai ilaç ürünleri ile ilaç yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince kayıt dışı faaliyette bulunulduğu değerlendirilen bir depoya baskın düzenlendi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da bir depoda sahte zirai ilaçlar ele geçirildi - Son Dakika

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