Şanlıurfa'da bir depoda sahte zirai ilaçlar ele geçirildi

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, sahte zirai ilaçlar ele geçirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince kayıt dışı faaliyette bulunulduğu değerlendirilen bir depoya baskın düzenlendi.
Depoda yapılan aramalarda, çok sayıda sahte zirai ilaç ürünleri ile ilaç yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ürünlere el konulurken, ilgililer hakkında işlem yapıldı.
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