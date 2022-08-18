Şanlıurfa'da bir depoda sahte zirai ilaçlar ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir depoda sahte zirai ilaçlar ele geçirildi

18.08.2022 12:56
Şanlıurfa'da bir depoda sahte zirai ilaçlar ele geçirildi

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, sahte zirai ilaçlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, sahte zirai ilaçlar ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince kayıt dışı faaliyette bulunulduğu değerlendirilen bir depoya baskın düzenlendi.

Depoda yapılan aramalarda, çok sayıda sahte zirai ilaç ürünleri ile ilaç yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ürünlere el konulurken, ilgililer hakkında işlem yapıldı.

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Şanlıurfa'da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın Şanlıurfa'da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir depoda sahte zirai ilaçlar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bir depoda sahte zirai ilaçlar ele geçirildi - Son Dakika
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