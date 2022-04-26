Şanlıurfa'da fabrika yangını - Son Dakika
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Şanlıurfa'da fabrika yangını

26.04.2022 00:57
Şanlıurfa'da fabrika yangını

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir çadır fabrikasında yangın çıktı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir çadır fabrikasında yangın çıktı. İşçilerin tahliye edildiği fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11.30 sıralarında Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çıktı. Bölgedeki bir çadır fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın büyük kısmını etkisi altına alan yangın nedeniyle Şanlıurfa'nın farklı noktalarındaki itfaiye merkezlerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale etmeye devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Yangın, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da fabrika yangını - Son Dakika


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