Şanlıurfa'da faciadan dönüldü... Devrilen dev ağaç yolu kapattı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da faciadan dönüldü... Devrilen dev ağaç yolu kapattı

10.03.2022 20:18

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü.

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü... Devrilen dev ağaç yolu kapattı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da sağanak yağmur nedeniyle dev dut ağacı yola devrildi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Etkili olan dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte zemini yumuşayan ağaç, sabah saatlerinde yola devrildi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay bölgesine giden belediye ekipleri, yola devrilen ağacı keserek, yolu tekrar trafiğe açtı. Yol kenarına taşınan dev dut ağacı, oduncu tarafından kesilerek, kaldırıldı.

Mahalle sakini Halil Yumuşak, "Ağaç dün yan yattı. Yetkilileri aradık, ağaç devrilecek diye bilgilendirdik. Yoksa milletin üzerine düşecekti. Sabahın erken saatlerinde ağaç yola düşerek yolu kapattı. Bende hemen beyaz masayı aradım hemen gelin yol kapalı diye bilgi verdim. Allah razı olsun gelip kestiler, yolu açtılar" ifadelerini kullandı.

Oduncu ustası Emin Bilgiç ise "Sabah beni aradılar. Yağıştan dolayı bir ağacın devrildiğini söylediler. Urfa'nın nöbetçi oduncusu olarak beni aradılar. Bende hemen arabama binerek geldim. Buradaki arkadaşlara yardımcı oldum. Onlara odun çıktı, bana iş çıktı. Bu şekilde yolu da açmış olduk. Çünkü yol iki şerit tamamen kapatılmıştı" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü... Devrilen dev ağaç yolu kapattı
Şanlıurfa'da faciadan dönüldü... Devrilen dev ağaç yolu kapattı
Şanlıurfa'da faciadan dönüldü... Devrilen dev ağaç yolu kapattı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da faciadan dönüldü... Devrilen dev ağaç yolu kapattı - Son Dakika


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