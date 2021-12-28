Üye Girişi
Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

28.12.2021 10:58
Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyatların önlenmesi adına zincir marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyatların önlenmesi adına zincir marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri' gereğince denetimlerini sürdürüyor. Karaköprü İlçe Tarım Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile birlikte denetime çıkan zabıta ekipleri temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına zincir marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, işletmelerde gıda ürünlerinde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, eksik gramda ürün satıp satmadıklarını ve etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Yapılan bu denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenlendi. Ekipler, özellikle zincir marketleri ürünlere gelen indirimlerin etiketlere hemen yansıtılması konusunda uyardı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaş sağlığı ve bütçesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

YORUMLAR
500

Zabıta Müdürlüğü, Karaköprü, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı         
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı         
10:52
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü         
10:24
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17

Son Dakika Haberleri
10:57 Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı
10:50 "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı
10:37 Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!
10:36 Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu
10:35 Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin
10:33 Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
10:24 Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik
10:24 Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 11:05:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement