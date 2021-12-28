Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyatların önlenmesi adına zincir marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri' gereğince denetimlerini sürdürüyor. Karaköprü İlçe Tarım Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile birlikte denetime çıkan zabıta ekipleri temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına zincir marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, işletmelerde gıda ürünlerinde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, eksik gramda ürün satıp satmadıklarını ve etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Yapılan bu denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenlendi. Ekipler, özellikle zincir marketleri ürünlere gelen indirimlerin etiketlere hemen yansıtılması konusunda uyardı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaş sağlığı ve bütçesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.