Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza - Son Dakika
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Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza

09.03.2022 10:56
Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza

Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 6 markete cezai işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 6 markete cezai işlem yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, son 3 günde 228 markette denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin rafları ile depolarında incelemelerde bulundu, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 6 markete cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza
Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza
Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza

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Şanlıurfa, Ticaret, Zabıta, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza - Son Dakika


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