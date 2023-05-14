Şanlıurfa'da farklı adaylara oy veren aşiret üyeleri arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da farklı adaylara oy veren aşiret üyeleri arasında kavga çıktı

14.05.2023 14:28

Akçakale ilçesinde iki aşiret üyesi farklı adaylara oy verince tartışma çıktı ve kavga sopalı taşlı bir şekilde devam etti. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin aracının camları kırıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu ve o anlar kameraya yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, kameraya yansıdı.

Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
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Akçakale, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da farklı adaylara oy veren aşiret üyeleri arasında kavga çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da farklı adaylara oy veren aşiret üyeleri arasında kavga çıktı - Son Dakika
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