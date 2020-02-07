Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın tıra çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın tıra çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 60'ıncı kilometresinde yaşandı. Abdullah Y.'nin kullandığı 01 AAE 694 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Memduh N. yönetimindeki 01 ADT 21 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Gökhan Tokgöz (26) hayatını kaybederken, Abdullah Y. ile Serkan Y. yaralandı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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