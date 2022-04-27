Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

27.04.2022 21:05

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Yerel televizyon muhabiri kazada öldü Şanlıurfa'da bir kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Yerel televizyon muhabiri kazada öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 15. kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 GJ 628 plakalı kamyonet ile 27 AJG 504 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, önceki yıl kapanan Şanlıurfa'daki yerel bir televizyon kalanında muhabir olarak çalışan Fehmi Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı olan 6 kişi ise ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Halit Öz isimli vatandaş da kurtarılamadı. Yaralıların tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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