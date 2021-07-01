Şanlıurfa'da feci olay: 3 yaşındaki çocuk anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da feci olay: 3 yaşındaki çocuk anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak hayatını kaybetti

-Anneannesinin cenazesi sonu oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 3 yaşındaki çocuk, ölen anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Emine Güner, yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gaziantep'te yaşayan Güner'in kızı ve 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen, ölüm haberi üzerine Suruç'a geldi. Suruç Devlet Hastanesi'ne giden aile, cenazeyi alarak defnetmek için cenaze aracını çağırdı. Hastaneye giden Vahit Y.'nin kullandığı araç, Güner'in cenazesini aldığı sırada 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen'i ezdi. Aracın altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuğa hastanede müdahale edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emine Güner'in cenazesi Suruç'ta, Şen'in cenazesi ise Gaziantep'te defnedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.