Şanlıurfa'da feci olay...Arıza içi çıktığı elektrik direğinde asılı kaldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da feci olay...Arıza içi çıktığı elektrik direğinde asılı kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak asılı kalan kişinin cesedi, ekipler tarafından indirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yıldız (44), arızayı onarmak için elektrik direğine çıktı. Bu sırada akıma kapılarak direkte asılı kalan Yıldız'ı fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, direkten indirilen Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldız'ın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.