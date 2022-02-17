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Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu çiftin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu çiftin yargılanmasına devam edildi

17.02.2022 16:37
Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu çiftin yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu öne sürülen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu öne sürülen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Osman Nuri K. ile eşi Pembe K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Davanın 12. duruşmasında, dosyada ismi geçen 9 tanığın beyanları dinlendi.

Bazı tanıklar, sanıkların FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Sanıklar ise tanıkların beyanlarını kabul etmeyip suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu çiftin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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