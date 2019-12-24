Şanlıurfa'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Şanlıurfa'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

6 saat önce

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de düzenlenen operasyonda örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde oldukları belirlenen 4'ü aktif üsteğmen, 17'si kapatılan askeri okuldan olmak üzere 21 zanlı gözaltına alındı. Örgütün sözde sorumluları tarafından büfe ve ankesörlü telefonlardan arandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 21 zanlıdan 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 12 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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