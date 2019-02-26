Şanlıurfa'da Fetö'nün Darbe Girişimi Davasında Eski Tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 Eski Asker...
1 saat önce
Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Şanlıurfa
'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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